日英豪など１２か国が参加する「包括的及び先進的な環太平洋経済連携協定（ＣＰＴＰＰ）」に、カンボジアが加盟申請したことが１５日、わかった。交渉入りを目指すのは、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、フィリピン、インドネシア、中国、台湾、エクアドル、ウクライナに続き８か国・地域目となる。政府関係者によると、１１月下旬に申請があった。カンボジアの主な輸出先は米国。米トランプ政権の高関税措置を受け、自由化率の高