「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表から1週間が経過し、政府は、16日午前0時に特別な注意の呼びかけを終了しました。ただ、「大規模地震発生の可能性がなくなったわけではない」として、引き続き、日頃からの備えを呼びかけています。8日夜の、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の地震では、青森県八戸市で震度6強を観測しました。この地震を受けて気象庁などは、大規模地震の発生の可能性が平常時より相対的に高