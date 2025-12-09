「SM ENTERTAINMENT JAPAN」初の日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）が15日、都内で『GPP DEBUT SHOWCASE LIVE』を開催。お披露目の場となった。【ライブ写真】初お披露目！クールなパフォーマンスを届けたGPPショーケースは、デビュー曲「Bring it Back」のR＆B ver.で幕を開けた。HONOKAのソロ歌唱から始まり、8人それぞれの異なる声色が重なり合い、美しいハーモニーを描き出した。2曲目に披露された「Buzz