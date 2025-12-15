大規模太陽光発電所「メガソーラー」に関する政府の支援制度について、自民党が廃止の検討を求める提言案をとりまとめました。自民党・小林政調会長：政府には今後新たな認定は行わない、支援の廃止をする。そうしたことを含めて検討することを強く求めたい。自民党がメガソーラーに関する合同会議でまとめた提言案では、「再生可能エネルギーの導入にあたり地域との共生や環境への配慮が大前提だ」と指摘しています。その上で、森