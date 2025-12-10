大阪梅田の商業施設「ＨＥＰＦＩＶＥ」は１６日、来年１月２〜３１日の間に「このときめきは、運命だ。」をテーマにした冬のバーゲン「ＨＥＰＦＩＶＥＢＡＲＧＡＩＮ」を開催すると発表した。真弓孟之はファッションでのときめきについて「冬のアイテムでいうと、ニット帽！」と宣言も、全員から「見たことない」とつっこまれるなど、和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んだ。広告モデルには、夏に引き続き、関西ジュニ