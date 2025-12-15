【新華社成都12月15日】中国四川省成都市の望江楼公園でこのほど、漢民族の伝統衣装「漢服」を着た外国人留学生2人が写真撮影や演奏を行い、多くの観光客の注目を集めた。ロシアの留学生エリザベータさんは明代の皇后礼服を着て、中国人の漢服モデルと写真を撮影し、コロンビアの留学生ジョナサンさんは文官の官服を着て、竹林でバイオリンを奏でた。1〜6月に成都航空口岸（通関地）から入境した外国人は前年同期比58.5％増