運営管理する大阪梅田の商業施設『HEP FIVE』は、2026年1月2日から1月31日の期間、“このときめきは、運命だ。”をテーマにした冬のバーゲン「HEP FIVE BARGAIN」を開催。この広告モデルに、夏のバーゲンに引き続き、関西ジュニア内グループ「AmBitious」が起用された。【写真】フォーマルなブラックのスーツを着こなした山中一輝 ＆永岡蓮王＆真弓孟之今冬の「HEP FIVE BARGAIN」は、“このときめきは、運命だ。”をテーマに