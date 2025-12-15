14日、福岡市で男女2人が刺された事件で30歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）で、きのう午後5時前、福岡市のみずほペイペイドームで、アイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフの男性を包丁で殺害しようとした疑いがもたれています。ドームに隣接する商業施設では、ライブに来ていた女性も刺されましたが、いずれも命に別状はありませんでした。山口容疑者は取り調べに対し「