米ハワイ大の松沢寛政【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLは15日、ハワイ大のキッカー松沢寛政（26）を国際選手育成プログラムのメンバーに選んだと発表した。来年1月からフロリダ州で10週間のトレーニングを受け、その後スカウトの前でスキルを披露する。2017年に創設された同プログラムから70人がNFLチームとの契約を果たしている。日本選手未到のNFL入りを目指す松沢は今季、全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴ