１４日、取材に応じた南京大学歴史学院の呂晶副研究員。（南京＝新華社記者／陳雨寧）【新華社南京12月15日】中国の中央檔案館（公文書館）は12回目の南京大虐殺犠牲者国家公祭日（追悼日）に当たる13日、旧日本軍の細菌戦部隊「731部隊」に関する資料を公開した。旧ソ連が作成した尋問記録などで、ロシアで機密解除され中国に引き渡された。歴史の真実を改めて浮き彫りにする争う余地のない証拠になる。資料の公開を受け