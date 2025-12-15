新しい年の始まりにふさわしい、特別なタイムピースがロンジンから登場します。午年を祝う「ロンジン マスターコレクション イヤー・オブ・ザ・ホース」は、芸術性とクラフツマンシップを融合した世界限定モデル。手元で静かに、そして力強く物語を語るその佇まいは、時間を知る以上の価値をもたらします。節目の年に、自分らしい決意を託したくなる一本です。 奔馬が象徴する新たな始まり 本作は、中