福岡市で70代の男性が刺されたとみられる事件があり、警察は37歳の男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。【画像】事件現場付近の様子警察によりますと、15日午後6時すぎ、福岡市のJR博多駅付近で「人が刺されている」と通報がありました。刺されたとみられるのは70代の男性で、男性は重傷とみられていますが、搬送時に意識はあったということです。直後に、男が血の付いた包丁を持って「親父を刺した」と交番に出頭し