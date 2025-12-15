上野動物園の双子のジャイアントパンダが来年1月下旬に中国に返還されることについて、木原官房長官は「パンダを通じた交流の継続を期待する」と述べました。【画像】パンダ通じた交流「日中両国の国民感情の改善に貢献」「パンダですが、日本国民に幅広く親しまれており、今回返還される2頭も長い間、多くの人々から愛されてきたと承知しています。中国でも健やかに過ごしてくれるよう願うばかりです」（木原官房長官）木原長