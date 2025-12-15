オーストラリア・シドニーの有名ビーチで銃撃事件があり、15人が犠牲となりました。シドニーの観光名所・ボンダイビーチ。ユダヤ教の祭り「ハヌカ」を祝うイベントが開かれ、およそ1000人が集まっていました。すると、突然。鳴り響く銃声、15人が犠牲となりました。シドニーの有名なビーチでおこった銃撃事件。15人が死亡、42人がけがをしました。銃撃したのは2人組の男。2人は親子で、50歳の父親が死亡し、24歳の息子が拘束され、