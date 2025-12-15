広島市は１５日、平和記念公園（広島市中区）にある原爆供養塔に安置されている遺骨について、初めてＤＮＡ型鑑定で身元を特定したと発表した。身元が判明したのは、１９４５年に１３歳で亡くなった梶山初枝さん。親族で広島県府中町の会社員、梶山修治さん（６０）は、この日の記者会見で「８０年が経過し、身元の特定は厳しいと考えていたのでうれしい。遺骨は家族が眠る墓に入れてあげたい」と語った。供養塔に安置された