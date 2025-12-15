µÜ²¼ÁðÆå¤ÎµÜ²¼·ó»ËÂë¡Ê35¡Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¼ò°æ·òÂÀ¡Ê42¡Ë²£»³Í³°Í¡Ê33¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¥é¥¤¥Ö·î¾Ð2025¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¡£ÁðÆå¹Ò´ð¡Ê34¡Ë¤«¤é¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÇMC¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤¿¼ò°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÂæËÜ¾å¤ÏËÍ¤¬¿Ê¹Ô¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÜ²¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµÜ²¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊµÜ²¼¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³