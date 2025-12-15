各国の長期金利（NY時間09:04）（日本時間23:04）（%） 米2年債 3.504（-0.019） 米10年債4.172（-0.012） 米30年債4.844（-0.001） ドイツ2.843（-0.014） 英国4.502（-0.015） カナダ3.409（-0.032） 豪州4.726（-0.001） 日本1.951（+0.005） ※米債以外は10年物