きょうの為替市場、円高が優勢となっておりドル円は一時１５４円台に再び下落。市場は引き続き、今週の日銀決定会合での利上げ期待を急速に高めており、円買いにつながっている模様。 本日は日銀短観が公表されていたが、大企業製造業の景況感は４年ぶり高水準となり、利上げを裏付けている。また、木原官房長官の発言も円買いに反応していた模様。長官は「金融政策の具体的手法は日銀に委ねられるべき」と、高市政権これま