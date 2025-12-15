15日午後6時すぎ、福岡市のJR博多駅近くで男性が刺される事件が起きました。逮捕されたのは刺された男性の37歳の息子で、事件後に近くの交番に出頭し、「殺すつもりで刺した」「首を狙った」と話をしているということです。現場から中継です。――事件が起きたのは帰宅時間帯で、多くの人が行き交っていたものと思いますが、当時の状況はどうだったのでしょうか？事件が起きた午後6時ごろは、帰宅時間のため人通りや車通りがかなり