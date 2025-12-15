寒さが本格化する冬は、心まで満たしてくれる濃厚な甘さが恋しくなる季節。そんな気分に寄り添うように、セブン‐イレブンから「濃厚ショコラ」シリーズが登場します。忙しい毎日や年末の慌ただしさの合間に、手軽に楽しめるショコラスイーツパンは、まさに自分への小さなご褒美。味わいも食感も異なる全4品が、冬のひとときを甘く彩ります♪ 濃厚さと食感にこだわった冬ショコラ 「濃厚ショコラ」シリーズ