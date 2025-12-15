¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ77Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á154±ß99Á¬¡Á155±ß09Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1752¡Á62¥É¥ë¡¢182±ß25¡Á35Á¬¡£Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤ËÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤­¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£