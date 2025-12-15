ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ソフトバンク、DeNAでプレーし、今季限りで引退した森唯斗氏（33）がゲスト出演し、トレードマークだった“金のネックレス”について語った。森氏は13年ドラフト2位で社会人野球の三菱自動車倉敷オーシャンズからソフトバンクに入団。1年目から7年連続50試合以上に登板し、通算486試合登板。24年にDeNA