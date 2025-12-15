ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年12月15日（月）〜12月21日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「射手座（いて座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■射手座（いて座）カード：ワンドの5（正位置）日常のなかで、小さな争いや意見の衝突が起こりやすいが