元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が15日、自身のインスタグラムを更新し、家族旅行のショットを公開した。「先日、家族で旅行へロケで訪れて感動してから、『いつか家族みんなで来たい』と思っていた忍野八海へ」とつづり、山梨県へ家族で旅行したことを報告。夫の平沼翔太外野手は今月9日に開催されたプロ野球の現役ドラフトで西武からオリックスへ移籍が決まったばかり。森咲は今年出産した第2子長女を抱っ