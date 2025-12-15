40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡ª▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¤ª¿¬¤«¤é¤Î½Ð·ì¡¢¤Þ¤¿¼¦¤Ç¤·¤ç¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤·¤«¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤À¤Ã¤¿!?37ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»öÍ¥Àè¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²¤â¿©»ö¤âÊÎ¤í¤Ë¤·¡¢·ò¹¯¤ò¸å²ó¤·¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÆü¤ª¿¬¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬¡£¼£ÎÅ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¼¦¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª Ä¾Ä²¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Î¤¬¤ó¤Ï¡¢¤¹