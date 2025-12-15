元女子バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（41）が、14日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、ジャイアントパンダとの人生初対面を目指して東京・上野動物園を訪れた。広島出身の栗原さん。「子供のころに広島の安佐動物園に行って、息子が生まれて今年5月くらいに行って」と、自身の動物園の思い出を語った。現在、日本にいるパンダは上野動物園で生まれた双子のシャオシャオ、レイレイ2頭