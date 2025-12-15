2025年12月15日（月）、位置情報ゲーム『ピクミン ブルーム』で各種スポットやイベントなどを通じて入手できるピクミンの元となる“苗”の所持数がついに解放。これまで最大100個だったものが200個まで増やせるようになった。安心して苗を集めようプレイログ第1073回目の今回は、苗の所持数を増やす方法とWebストア限定のスペシャルパックをおさらい。そして週末のコミュニティ・デイに合わせて主催したパーティーウォークの結果を