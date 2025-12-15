15日に「Jリーグオールスター開催発表記者会見」が開催され、Jリーグ特任理事を務める小野伸二、中村憲剛、内田篤人の3氏が登壇。オールスターにまつわるトークショーを行った。日本代表としても活躍し、ワールドカップにも出場した3名。彼らには一つの共通点がある。2007年、エコパスタジアムで行われたオールスターサッカーのピッチに、同じ「J-EAST」の一員として立っていたこと。その記憶を呼び覚ますように、3人が再び集