青森県東方沖を震源とする８日夜の地震で損傷した同県八戸市の「ＮＴＴ青森八戸ビル」屋上の鉄塔について、ＮＴＴ東日本は１５日、年内に修復工事が完了するめどが立ったと発表した。同社は当初、３週間〜１か月程度かかると見込んでいた。１６日から工事のための足場の組み立てを始める。市はより大きな「後発地震」が起きた場合に倒壊の恐れがあるとして、周辺住民に避難指示を出している。