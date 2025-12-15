横浜市役所（資料写真）横浜市が整備を検討している新たな大型図書館について、市教育委員会は１５日の市会常任委員会で、建設地を新横浜駅北口（同市港北区）の市有地と決定し、来館者数を年間３００万人と見込んでいることなどを明かした。今後７〜１０年で整備を進めていく。１７日からは市民意見募集（パブリックコメント）も実施する。この日公表された「新図書館整備基本構想」（素案）によると、新図書館の整備地は約２