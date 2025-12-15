¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¥é¥¤¥Ö·î¾Ð2025¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀÄ¿§1¹æ¡×¤¬Í¥¾¡¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö·î¾Ð¡×¤ÏÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬Ëè·î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å°Ì3ÁÈ¤¬¿Ê½Ð¡£º£Ç¯¤Ï1°Ì¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¡¢2°Ì¡ÖÀÄ¿§1¹æ¡×¡¢3°Ì¡Ö¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤¬