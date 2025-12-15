刑事裁判をやり直す再審制度の見直しに向けた議論が法務省の「法制審議会」で行われています。この議論をめぐって、犯罪被害者の家族などから「被害者の存在が置き去りにされている」と懸念の声が上がっています。2025年4月に始まった法制審議会での議論の主な争点は、再審請求審での「証拠開示」のあり方です。再審請求審は、有罪が確定した元被告側がこれまでの裁判では出されなかった新たな証拠を裁判所に提出し、その証拠を裁