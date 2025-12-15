【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は１３日、カナダ・ケロウナで混合ダブルスの１次リーグが始まり、Ａ組の日本代表の小穴桃里、青木豪組は第１戦で韓国に４―７で敗れた。１４日はチェコに８―３で勝利したものの、ラトビアに６―７で敗れ通算１勝２敗となった。１次リーグは１６チームが２組に分かれて総当たりで対戦し、各組上位２チームがプレーオフに進出する。