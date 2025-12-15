過去最多の4人が立候補する富士市長選 12月14日に告示された富士市長選挙の期日前投票が15日から始まりました。市長選には過去最多の4人が立候補しています。 【動画】"過去最多" 新人4人が争う富士市長選 期日前投票始まる 人口減少対策など争点 =静岡 富士市長選に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属・新人で元富士市議会議員の一条義浩候補（55）、元中学校教諭の金指祐樹候補（48）、元富士市議会議員の市川真未候補