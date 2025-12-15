当初試算していた640億円から526億円に縮減も... 県は、2026年度の当初予算編成における財源不足の額について、各部局の経費の見直しなどを行い、当初試算していた640億円から526億円に縮減したと明らかにしました。 【写真を見る】県議会の総務委員会で県が財政状況と今後の方針について説明 ＜静岡県 山田勝彦財務部長＞ 「資金手当債依存の財政運営から早期に脱却するため、令和8年度（2026年度）当初予算編成におきまして