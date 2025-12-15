7人組アイドルグループ『SWEET STEADY』が14日、東京・汐留で開催されたイベント『福井フードテインメント 2025in東京』に登場。メンバーの奥田彩友さん（24）や塩川莉世さん（25）らが福井県の魅力を伝えました。SWEET STEADYはこの日、ミニライブで『カワイイコレクション』や『Call me, Tell me』など計8曲を披露したほか、トークショーを行うなど訪れたファンを盛り上げました。■塩川莉世がハマった海鮮グルメ食とエンターテ