日本時間２２時３０分に加消費者物価指数（CPI）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（11月）22:30 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想2.3%前回2.2%（前年比)