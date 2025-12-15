9年前、東京・小金井市でファンの男に刺された女性らが、受刑者が出所後も、居住地などの情報を被害者に対して開示することなどを求めました。犯罪被害者の支援を行う弁護士らが15日、都内で会見を行い、事件の加害者が出所後に被害者側に危害を加える「お礼参り」などを念頭に、受刑者が出所した後も、居住地などの情報を被害者が知ることができるように、制度の改善を求めました。会見には、交通事故の被害者遺族や、2016年に小