お笑いトリオ「青色1号」が15日、東京・イイノホールで行われた太田プロの芸人によるお笑いライブ「月笑」の年間チャンピオン決定戦で優勝した。昨年に続く2連覇で、賞金50万円を手にした。年間2位としてセミファイナルでさすらいラビーを下し、ファイナルでは年間1位のライオンロックを撃破した。ネタを作るカミムラ（35）は「お金が必要だったので賞金をもらえて良かったです」と喜びを語った。今年は初のキングオブコント決