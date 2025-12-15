忘年会シーズンで繁華街が賑わう中、モデルの倉本康子さんが警視庁万世橋警察署の一日署長を務め、JR神田駅の周辺で違法な客引きへの注意を呼びかけました。モデル倉本康子さん「年末でこれからお酒を飲む機会も増えると思います。お酒にまつわる事件や事故に巻き込まれないように、（違法な）客引きにも引っかかることのないように」15日夜、JR神田駅の周辺では警視庁万世橋警察署と千代田区などが主催する防犯パトロールが行わ