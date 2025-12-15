Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤Ï12·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÅê¹Æ¡ÛÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡¢¡ØTHE W¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¡Ö·Ý¿Ívs·Ý¿Í¤ÏÈþ¤·¤¤¡×»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤Ï¡ÖTHE W¤ÎÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¡£»ä¤Ï¹¥¤­¤À¡£¿³ºº°÷¤â¿¿·õ¾¡Éé¡£¤¿¤À¡¢°ì¿Í¤À¤±¤À¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎÊÖ¤·¤â