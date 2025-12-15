上野動物園の双子のジャイアントパンダが来年1月下旬に返還されることを受けて、東京都の小池知事は「温かく見送ってほしい」と呼びかけました。小池知事「都民の皆様方は様々な思いがあるかとは思いますけれども温かく見送っていただきたい」東京都の小池知事はこれまでに上野動物園で誕生したパンダの子供を振り返り、「パンダの繁殖や研究に大きな成果を上げてきた」と話しました。都によりますと、新たなパンダの貸与について