日本テレビ系「しゃべくり００７」が１５日に放送され、俳優・ムロツヨシがゲスト出演した。サッカー少年だったムロは、高校生のときにＪリーグが開幕したことを述懐。憧れていたＪリーガーとして、鹿島アントラーズに所属し、ゴールを量産したアルシンド氏の大ファンだったことを振り返った。番組では、ムロのためにアルシンド氏を招き、夢のＰＫ対決を実現。ムロは「すごい！すごい！ありがとうございます！すごい！アルシ