俳優のムロツヨシ（49）が13日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。共演女優を絶賛する場面があった。この日はムロが佐藤二朗とW主演を務め、福田雄一氏がメガホンを取る19日公開のコメディ映画「新解釈・幕末伝」についてトーク。広瀬が「私のガチ姉が…」と振ると、「福田作品10作目？いや20作目？っていうとてつもないホーム感でやられるんですよ、のびのびと。ほんとに水が合うんでしょ