俳優の吉沢亮（３１）が１５日、都内で行われた「第５０回報知映画賞」授賞式に出席。映画「国宝」で主演男優賞に輝いた。同作では、任侠の道に生まれながら歌舞伎の世界で生きる役者・喜久雄を演じた。稽古期間に入るまで、吉沢にとって歌舞伎は「何度か見たことあるくらいの距離感」で「一つの役に１年半と考えると、すごくぜいたくだと思った」という。しかし、実際に役者として歌舞伎に触れると、考えは一転した。「実際