1着買って何度も活用できるコスパ最強服が知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、1枚で即ビジュ映えできる「フリルミニワンピース」の着回しコーデを4つご紹介します。たっぷりのフリルと肩ひものリボンで存在感バツグンだから、推しとのイベントのおめかしコーデにぴったり♡Item 着回すアイテムはこちら♡フリルミニワンピース参戦服にしたい♡ デコラな主役ワンピたっぷりのフリルと肩ひものリボンで糖度10