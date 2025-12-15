友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は好きな子にお願いをされたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はカフェでバイトをしています。ある日女性のお客さん・ユイから、紙を渡され、主人公との距離が縮まりました。主人公はユイに告白をし、OKをもらいます。しかし「ひとつだけお願いが