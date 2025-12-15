女性を性風俗店にあっせんしたとして逮捕されたスカウトグループ「ナチュラル」のメンバー2人について、東京地検は15日付で不起訴処分としました。20代から30代の女性を性風俗店にあっせんしたとしてことし1月に逮捕されたスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーだった33歳と28歳の男性について、東京地検は15日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「関係証拠を考慮して不起訴処分とした」としています