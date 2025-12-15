巨人ＯＢの緒方耕一氏が１５日、自身のインスタグラムに新規投稿。長男が３０歳の誕生日を迎え、新米パパ時代の写真に大きな反響が集まった。緒方氏と言えば端正な顔立ちで現役時代からファンの人気も高かった。先輩達からは「チャチャ」という愛称で呼ばれ、自慢のスピードで２度の盗塁王を獲得した。それだけに３０年前、時代を感じさせる大きなカメラを手にした緒方氏はヒゲもじゃの姿。チームではヒゲを生やすことが禁じ