私はミハル。夫のトモヤと半年前に生まれた娘のチエリと暮らしています。トモヤは毎日の肌の手入れやワークアウトなど、いわゆる自分磨きが大好きです。私は美容院に行くどころか、ゆっくりお風呂に入ることすらできないのに……。そんなある日、遠方に住む義両親が訪ねてきました。義父が私を見て「髪がボサボサだし、かなり疲れて見える」と言うと、トモヤは「育休中だから身だしなみに手を抜いている」と笑い飛ばしました。する